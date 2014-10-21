К отоплению подключили 62 детсада и 35 больниц в Киеве

ПАО «Киевэнерго» подключило к отоплению 62 детсада и 35 больниц в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, «Киевэнерго» начало подключение зданий детсадов, школ-интернатов и больниц к централизованному отоплению (ЦО) на основании распоряжения Киевской горгосадминистрации № 1116, зарегистрированного 20 октября 2014 г.

По состоянию на утро 21 октября, к ЦО подключены 62 детсада (11,8% общего количества), в частности, 39 - в Соломенском районе, 14 - в Голосеевском, 4 - в Печерском и 1 - в Шевченковском районе.

Подключены 35 лечебных заведений (7,7%), из них 12 - в Шевченковском, 11 - в Голосеевском, 4 - в Святошинском, 3 - в Оболонском, 2 - в Печерском, 1 - в Деснянском, 1 - в Днепровском, 1 - в Соломенском районе.

По информации заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, подключение к отоплению жилого фонда начнется 22 октября с.г.

«Киевэнерго технически готово начать подачу тепла в жилые дома. С момента появления соответствующего распоряжения КГГА, процесс подключения всех домов, которые обслуживаются ПАО, будет длиться около недели. Управляющие организации тех домов, которые до сих пор не получили Акт готовности к отопительному сезону (а это преимущественно частные ЖСК и ОСМД), медля и дальше с выполнением необходимых мероприятий по подготовке зданий, ставят под угрозу своевременное получение тепла жителями», - отметил генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко.

По состоянию на 21 октября 2014 г. Акты готовности к отопительному сезону (в прошлом – форма Е-8) получили почти 100% домов, которые управляются ЖЭКами коммунальной собственности, и только 63% - ЖСК, ОСМД и ведомственных домов.