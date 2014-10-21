В Самборе в больницу с отравлением попали 6 школьников
12:01, 21 октября 2014Новости регионов
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Состояние госпитализированных - средней степени тяжести
Фото: УНИАН
В Самборе Львовской области в инфекционное отделение центральной городской больницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 6 школьников 2005-2007 г.р.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, состояние госпитализированных - средней степени тяжести.
В очаге заболевания специалисты городской СЭС проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС во Львовской области.
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