В Одессе военные медики оказали помощь более 800 военнослужащим, раненым в зоне АТО

Медики Военно-медицинского клинического центра Южного региона (Одесса) оказали помощь более 800 военнослужащим, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны, за период ведения боевых действий в Донецкой и Луганской областях в Одессу было доставлено более 800 воинов Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.

По словам руководителя этого медицинского учреждения заслуженного врача Украины полковника медицинской службы Владимира Майданюка, в настоящее время на стационарном лечении в центре находятся более 200 участников АТО.

«В зависимости от характера ранения всем предоставлена соответствующая высококвалифицированная медицинская помощь. Большой объем работ выполнен специалистами отделения травматологии и других структурных подразделений хирургического профиля», - акцентировал Майданюк.