В Черкасской области в семьях переселенцев родилось 36 младенцев

В Черкасской области в семьях вынужденных переселенцев из Крыма, Донецкой и Луганской областей с апреля родилось 36 младенцев.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном контактном центре, в Черкасской области в настоящее время находится свыше 7 тыс. вынужденных переселенцев, из них 2170 – дети. Все они устроены в детские сады, школы и вузы.