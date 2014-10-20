Во Львове в квартире жилого дома газом отравились маленькие дети

Во Львове в квартире жилого дома на улице Цегельского угарным газом отравились двое детей.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 октября в 20.45 в реанимационное отделение Львовской детской клинической больницы с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы двое детей (сестры в возрасте 8-ми и 11-ти лет), жители города Львова.

Состояние потерпевших на 8.00 20 октября – средней тяжести.

Работниками ПАО «Львовгаз» временно прекращена подача газа в квартиру. Причины происшествия – выясняются.