Во Львове в квартире жилого дома газом отравились маленькие дети

11:31, 20 октября 2014
Новости регионов
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Состояние потерпевших на сегодня – средней тяжести

Фото: УНИАН

Во Львове в квартире жилого дома на улице Цегельского угарным газом отравились двое детей.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 октября в 20.45 в реанимационное отделение Львовской детской клинической больницы с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы двое детей (сестры в возрасте 8-ми и 11-ти лет), жители города Львова.

Состояние потерпевших на 8.00 20 октября – средней тяжести.

Работниками ПАО «Львовгаз» временно прекращена подача газа в квартиру. Причины происшествия – выясняются.

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