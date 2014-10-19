Как выживают тяжелобольные люди в Донецке

– Ну вы же сами слышите, что у нас творится! Музыкально, сказочно гремит! - горькая ирония в голосе Натальи Новиковой, жительницы Буденовского района Донецка, режет сильнее, чем рыдания.

Семья Новиковых – из тех, кто остался в городе и сполна хлебнул и войны, и так называемого перемирия. «Разницы никакой, – говорит Наталья Анатольевна. – Над нами летают снаряды». А рядом, под обстрелами, в смертельной опасности, работают неотложки, аварийные бригады, школы, Красный Крест, пункты раздачи гуманитарной помощи. Кто-то пытается кому-то помочь…

Такая помощь потребовалась и Владимиру Новикову – супругу Натальи. В 2009-м ему поставили диагноз – сахарный диабет ІІ типа. Через три года мужчина перенес операцию по ампутации фаланг пальцев ноги, а еще спустя год ногу ампутировали выше колена.

Женщина вспоминает о тех событиях с ужасом. Две операции измотали Новиковых до крайности – финансово в том числе: семья влезла в неимоверные долги. Но оказалось, это еще не конец испытаний. Сущий кошмар начался летом 2014 года – страх за жизнь близких и тотальное прекращение каких-либо выплат. Отсутствие инъекций инсулина для Владимира Григорьевича значило – неизбежная смерть. Но мужчине требовался не только инсулин, но и препараты для поддержания сердечно-сосудистой системы, значительно пострадавшей из-за болезни.

Сложилась патовая ситуация – необходимы спасительные лекарства, а просить денег не у кого. Единственная надежда явилась Новиковым в виде листа бумаги – по району были расклеены объявления с номером горячей линии Гуманитарного штаба «Поможем» при Фонде Ахметова. Наталья решила обратиться туда – и получила помощь уже через две недели: инсулина хватит на 3,5 месяца, таблеток для нормализации работы сердца – на 3, сосудоукрепляющих препаратов – на курс лечения.

Женщина перечисляет всех, кого в мыслях благодарит хирурга, который делал операции и помогал в оформлении подтверждающих документов; операторов и координаторов; курьера, который подвергся риску для жизни, когда добирался через блокпосты; Гуманитарный штаб Рината Ахметова – за то, что в городе раздают продуктовые наборы.

– Это жестоко – то, что с нами происходит! – восклицает она. – Я инженер; мой муж десятилетиями работал водителем на «скорой», в ремонтном парке... Район Петровка – просто месиво. Мы хороним детей. Даже здоровому человеку выдержать все это не под силу!

Наталья добавляет, что сейчас ее муж чувствует себя нормально, когда не стреляют. Рассказывают, что из-за увиденного и пережитого у него случаются нервные срывы, а для диабетика это особенно опасно.

– Страшно и когда тихо, и когда грохочет. Тишина – будто готовятся шарахнуть с новой силой. А если что, мы с мужем ведь не сбежим в укрытие – не сможем. Думаю, только из дома его вытащу на себе – если оба к тому моменту еще будем живы, – со слезами в голосе произносит Наталья Новикова. – Единственное, что я себе сейчас говорю – на все Божья воля...

Инна Демченко