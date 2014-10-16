В Харьков прекращены поставки иммунобиологических препаратов для вакцинации детей

В Харьков прекращены поставки ряда иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации детям в рамках государственной программы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

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По ее словам, серьезной проблемой является отсутствие иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации детям на первом году жизни против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, что связано с отсутствием централизованных поставок вакцин в рамках государственной программы за средства государственного бюджета.

Горбунова-Рубан подчеркнула, что в детских поликлиниках потребность в иммунобиологических препаратах для проведения вакцинации детей старше двух лет удовлетворена на 10-12%.

Кроме того, по ее словам, в связи с регистрацией случаев заболевания корью среди детей, медицинских работников и взрослого населения в возрасте до 35 лет, особенно ромской национальности, специалисты Департамента здравоохранения проводят постоянный мониторинг этих категорий граждан. По состоянию на 1 октября против кори было привито лишь 16,3 тыс. детей, что не превышает 30% плана.

«К сожалению, продолжить проведение иммунизации против кори нет возможности из-за отсутствия на территории Украины с мая текущего года сертифицированной вакцины», - отметила Горбунова-Рубан.

Она также рассказала, что в Харькове ежегодно инфекционными болезнями болеют до 50 тыс. человек (без учета гриппа и ОРВИ). При этом, несмотря на снижение интенсивного показателя инфекционной заболеваемости в целом, в 2014 году в городе сложилась неблагоприятная ситуация относительно таких инфекций, как корь и вирусный гепатит.

Горбунова-Рубан добавила, что в рамках выполнения «Государственной целевой социальной программы профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 года» в 2014 году был создан реестр больных вирусными гепатитами, 30 больных были направлены на лечение за средства государственного бюджета, еще 10 - за счет бюджета города.