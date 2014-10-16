В Донецке в результате обстрелов разрушена детская больница

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что вечером 15 октября артобстрелам подверглись Киевский и Куйбышевский районы, и в результате попадания снарядов и возникших вследствие этого пожаров разрушены жилой дом по улице Тарханова, гаражи по ул. Вахрушева, многоэтажный жилой дом по улице Благовещенской и здание детской городской больницы №1.

«В результате военных действий в Донецке 15 октября пострадало 4 мирных жителя», - сообщили в горсовете.

Также в пресс-службе констатировали, что диспетчерской службой ПАО "Донецкгоргаз" вследствие артобстрелов зафиксированы многочисленные повреждения распределительных газопроводов в Куйбышевском районе - по ул. Маршала Жукова, Светличная, Миргородская; в Петровском районе - по ул. Катовицкая, Кизилская; в Киевском районе - по ул. Новороссийская, Светлая, Рудановского, Этюдная, Благовещенская, пр. Засядько.

«Ночь с 15 на 16 октября в городе прошла без активных военных действий. По состоянию на 11.00 в Донецке тихо. Сообщения о происшествиях не поступают», - сообщают в горсовете.

Системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт работают в штатном режиме.

КП «Донецкгорводоканал» удается удерживать нормальный гидравлический режим и осуществлять водоснабжение во всех районах города относительно стабильно в установленном ранее режиме. Незначительные перебои у некоторых потребителей возможны в ближайшие дни, в период запуска котельных. Бригады водоканала регулируют водоподачу с учетом начала работы котельных.