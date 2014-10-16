В Киеве планируют утвердить тарифы на медицинские услуги

Об этом в интервью газете «Голос України» сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

«Чтобы ввести изменения, нам необходимо согласовать тарифы на медицинские услуги. Это не значит, что больные должны платить за медицинскую помощь. Но городу все равно нужен прайс, который мы пытаемся согласовать с Минздравом с 2008 года», – сообщил он.

Радуцкий уверен, что введение такого стандарта пойдет на пользу не только пациентам, но и самим врачам: у киевлян будет право выбора, а у врачей – мотивация учиться и приобретать новые знания и умения.

Кроме того, по его словам, городская власть сможет оптимизировать систему и количество медицинских заведений в столице: «Когда у нас будут тарифы, будем объявлять тендер для больниц на предоставление медицинских услуг. Будет делаться это просто. Знаем, скажем, что в течение года в среднем нужно осуществить 10000 операций. Та или другая больница заявляет, что это она может сделать на определенном оборудовании, с определенными лекарствами за тысячу гривен. А другая – за 800. Таким образом вопрос: лишняя больница или нет, нужна она городу или без нее легко обойтись, можно будет решить очень быстро».

В то же время заместитель председателя КГГА заверил киевлян, что они за медицинскую помощь не будут платить – все услуги по определенным тарифам город будет оплачивать из своего бюджета.