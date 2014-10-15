Гуманитарный штаб совместно с ФК «Шахтер» представят инициативу «Поможем детям»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", завтра, 16 октября, в 13:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-конференция Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова и представителя ФК «Шахтер». Участники пресс-конференции представят совместную инициативу Гуманитарного штаба и Футбольного клуба, направленную на помощь детям в зоне АТО.

В ходе пресс-конференции также будут представлены результаты работы Гуманитарного штаба «Поможем» и «Шахтера» по оказанию помощи детям. Штаб, созданный более 2-х месяцев назад по решению Рината Ахметова, работает в четырех основных направлениях – эвакуация, размещение вынужденных переселенцев, оказание гуманитарной и адресной помощи. В фокусе каждого из направлений являются дети, семьи с детьми, в том числе приемные семьи и детские дома семейного типа. Штаб объединяет усилия благотворительного фонда Рината Ахметова, предприятий Группы СКМ, а также ФК «Шахтер».

Футбольный клуб с начала августа помогает детям, которые терпят лишения от войны. Игроки «Шахтера» и главный тренер Мирча Луческу приобретают то, в чем нуждаются пострадавшие от боевых действий в регионе. Часть средств, вырученных от продажи билетов на домашние матчи, направляется на лечение пострадавших в зоне АТО детей и на материальную поддержку семей, где дети остались без родителей.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции.

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