Жители Луганской области уже получили 23 000 продуктовых наборов в рамках Гуманитарного рейса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", жители Луганской области продолжают получать продуктовые наборы из Гуманитарного рейса Рината Ахметова, в рамках которого помощь направляется самым незащищенным категориям населения в зоне АТО, а также переселенцам в Донецкой и Луганской областях. В частности, волонтеры Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова уже заканчивают раздавать помощь в населенных пунктах Луганщины, куда ранее было доставлено более 25 тысяч продуктовых наборов.

На сегодняшний день пенсионеры, инвалиды, мамы с детьми в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Свердловске, Счастье, в населенных пунктах Кременского, Новоайдарского, Попаснянского, Станично-Луганского, Старобельского районов, а также в с. Трехизбенка получили уже более 23 тысяч продуктовых наборов. До конца недели волонтеры планируют раздать все продукты.

По информации Гуманитарного штаба, на этом помощь Луганской области не прекращается. Учитывая сложную гуманитарную ситуацию в регионе, отсутствие соцвыплат и продуктов в некоторых населенных пунктах, до конца месяца Штаб доставит в область дополнительно более 60 тысяч продуктовых наборов.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.