В Харькове из-за пожара в перинатальном центре было эвакуировано 50 человек
10:25, 14 октября 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Харькове в результате пожара в областном перинатальном центре было эвакуировано 50 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пожар в подсобном помещении, на первом этаже в здании перинатального центра по улице Малиновского произошел сегодня, 14 октября, около полуночи. В 00:29 пожар площадью 3 квадратных метра был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
В результате сильного задымления с первого и второго этажей было эвакуировано 20 взрослых, а с третьего этажа - 23 взрослых и семь младенцев. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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