Волонтеры проинспектировали «точку спасения» в Святогорске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", участники форума «Взаимодействие без» границ, который проходил 11-12 октября в Святогорске при поддержке Гуманитарного штаба «Поможем» при Фонде Рината Ахметова, посетили центр по раздаче гуманитарной помощи «Пирамида». Сюда, два-три раза в неделю, приходят переселенцы из зоны АТО, чтобы получить одежду и продукты питания. Во время последней раздачи в «Пирамиде», которую еще называют «точкой спасения», в воскресенье, собрались около 200 человек. Люди, оказавшиеся в критическом положении, занимали очередь с 12 часов ночи.

Павел Дрозд, частный предприниматель, организовавший сбор и раздачу помощи в Святогорске, рассказал волонтерам, что гуманитарные посылки приходят со всей Украины.

«Десятикилограммовые пакеты с едой нам привозят волонтеры Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова, - добавил он. – Сегодня мы раздадим очередную партию. У меня часто спрашивают, каков общий объем гуманитарки, прошедшей через «Пирамиду» с начала июня. Он точно исчисляется контейнерами».

Сами переселенцы во время встречи с волонтерами смогли напрямую озвучить, в чем нуждаются больше всего. В сложной ситуации оказались молодые мамы и пенсионеры. По словам матери двух детей, дончанки Людмилы Самохиной, не хватает теплой обуви, детского питания и памперсов. «Я здесь третий месяц, вернуться муж не разрешает, потому что в Донецке стреляют, - сообщила она. – Спасибо всем и Фонду Ахметова, что помогают переселенцам с продуктами. Хоть одной проблемой становится меньше».

Пенсионерка Нина Геннадиевна из разрушенного Шахтерска рассказала, что пришла за продуктовым набором, чтобы отложить деньги на медикаменты. «Пенсия у меня скромная, да и получаю ее с задержками, а без лекарств не проживу. То, что удастся сэкономить на еде, потрачу в аптеке», - пояснила она.

С конца августа Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова доставил в города и населенные пункты Донбасса более 500 тыс. продуктовых наборов (всего около 6 тыс. тонн). Помощь получают многодетные семьи, матери-одиночки, детские дома семейного типа, инвалиды, пожилые люди и др. социально незащищенные граждане из зоны АТО.