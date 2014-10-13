Возле Донецка террористы расстреляли "скорую": медики и пациент погибли

Как сообщили УНИАН в Минздраве Украины, 10 октября 2014 года около 21.00 во время транспортировки больного в челюстно-лицевое отделение 1- городской больницы Донецка на трассе Донецк - Запорожье террористы возле населенного пункта Широкое расстреляли бригаду экстренной медицинской помощи - фельдшера Доценко Ирины Николаевны (1965 г.р.) и водителя Канцедала Ивана Ивановича (1956 г.р.). Все члены бригады «скорой помощи» и больной погибли.

Минздрав заявляет, что обстрел медицинских работников во время выполнения ими служебных обязанностей является наиболее циничным преступлением, которое нарушает все цивилизованные нормы человечества.

Также ведомство выражает искренние соболезнования родственникам и коллегам погибших и обращается к всех международных гуманитарных организаций с требованием дать надлежащую оценку трагическому событию и осудить действия террористических проявлений на территории суверенной Украины.