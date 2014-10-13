В хосписном отделении Киевской больницы №10 нарушают права пациентов - омбудсмен

Как отмечается в сообщении, во время совместного визита работников Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного по правам человека и представителя общественности Яны Драговенко в хосписное отделение Киевской городской клинической больницы №10 установлено, что отмеченное учреждение фактически предоставляет услуги гериатрического заведения, поскольку пациенты находятся в отделении порой по 2-3 года. При этом, чтобы устроить в интернатное учреждение, необходимо собрать ряд документов, то для того, чтобы устроить в хоспис, нужно лишь направление врача. Это создает условия для разного рода злоупотреблений со стороны недобросовестной родни, которая таким образом может избавиться от пожилых родственников.

Мониторы констатировали, что условия пребывания в отделении значительно хуже, чем в гериатрических учреждениях социальной защиты населения. На медицинскую помощь неизлечимо больным пациентам выделяется лишь по 2 гривни в день.

Кроме того, был установлен факт предвзятого отношения медицинского персонала к некоторым категориям пациентов, которые находятся в хосписе, - к бездомным людям и людям, которые вышли из мест лишения свободы. Именно по этому признаку их помещают в палаты, нуждающиеся в срочном ремонте.

В отделении отсутствует горячая вода, что делает невозможным проведение гигиенических процедур, неудовлетворительные температурные условия (в комнатах – плюс 14 градусов), отсутствует доступ малоподвижных пациентов второго этажа отделения к свежему воздуху, и само помещение недоступны для малоподвижных групп лиц; неудовлетворительное качество уборки в некоторых палатах и пр.

Во время визита была установлена неосведомленность и непонимание персоналом заведения цели хосписной помощи. В заведении в целом отсутствует мультидисциплинарная команда как таковая, отсутствуют даже отдельные специалисты, в частности социальный работник, психолог, юрист, что делает невозможным обеспечение всесторонней поддержки, ухода и социальной защиты. В то же время позитивным аспектом является сотрудничество с религиозными обществами разных конфессий.

Хоспис не сотрудничает с системой социальной защиты и общественными организациями. Более того, указанное учреждение дублирует функции интернатного заведения, поскольку многие лица, которые в нем находятся, не нуждаются в хосписной помощи, и должны быть переведены в интернатные учреждения для долговременного ухода и обслуживания.

Мониторы отметили, что такое положение вещей является грубым нарушением международных стандартов. По результатам мониторингового визита в Министерство здравоохранения Украины будут направлены рекомендации относительно соблюдения прав пациентов.