В Луганске начали отапливать ряд медучреждений

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского городского совета со ссылкой на директора городского коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» Игоря Мыцыкова, тепло подано в городские больницы №2, 3, 7, родильный дом №2, 3-ю детскую больницу, а также областную клиническую больницу и психоневрологический диспансер.

Он также добавил, что при наличии энергоресурсов, предприятие готово 15 октября запустить системы центрального отопления.

При этом ремонтные работы на тех объектах, которые пострадали в результате боевых действий, сегодня еще продолжаются, однако все котельные в школах, детских садах и других объектах города готовы к работе.