АР Крым: с.Охотское закрыли на два месяца карантина из-за бешенства

12:43, 13 октября 2014
Новости регионов
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 В одном из частных домовладений в селе Охотское Нижнегорского района оккупированного Крыма выявили бешенство у животных, в связи с чем все село закрыли на карантин на два месяца

Об этом говорится в указе так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства.

Согласно указу село постановили считать неблагополучным и ввели ограничительные мероприятия.

В частности, "на территории села на два месяца запрещено торговать домашними животными, вывозить за ее пределы собак и кошек, а также организовывать выставки собак и кошек, выводок и натаску собак".

При этом в указе не сообщается при каких обстоятельствах и у какого именно из животных было обнаружено бешенство.

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