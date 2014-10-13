АР Крым: с.Охотское закрыли на два месяца карантина из-за бешенства
12:43, 13 октября 2014Новости регионов
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В одном из частных домовладений в селе Охотское Нижнегорского района оккупированного Крыма выявили бешенство у животных, в связи с чем все село закрыли на карантин на два месяца
Об этом говорится в указе так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства.
Согласно указу село постановили считать неблагополучным и ввели ограничительные мероприятия.
В частности, "на территории села на два месяца запрещено торговать домашними животными, вывозить за ее пределы собак и кошек, а также организовывать выставки собак и кошек, выводок и натаску собак".
При этом в указе не сообщается при каких обстоятельствах и у какого именно из животных было обнаружено бешенство.
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