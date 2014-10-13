АР Крым: с.Охотское закрыли на два месяца карантина из-за бешенства

Об этом говорится в указе так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства.

Согласно указу село постановили считать неблагополучным и ввели ограничительные мероприятия.

В частности, "на территории села на два месяца запрещено торговать домашними животными, вывозить за ее пределы собак и кошек, а также организовывать выставки собак и кошек, выводок и натаску собак".

При этом в указе не сообщается при каких обстоятельствах и у какого именно из животных было обнаружено бешенство.