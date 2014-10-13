Кировоградщина: учительница покалечила ребенка, бросив в него шариковую ручку

В Кировоградской области учительница покалечила ученика, бросив в него шариковую ручку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, 11 октября в Новоархангельскую центральную районную больницу был доставлен девятилетний ученик школы с. Синюха с предварительным диагнозом – проникающее ранение роговицы правого глаза. Установлено, что во время проведения урока учительница бросила в ребенка шариковую ручку и попала ею в глаз.

Предварительная правовая квалификация происшествия - ч. 1 ст. 137 (невыполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних в результате халатного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В связи с применением к ребенку непедагогических методов воспитания прокуратурой области инициировано проведение наблюдательной проверки указанного общеобразовательного учебного заведения.

Учительнице угрожает уголовная ответственность за причинение существенного вреда здоровью ученика. Прокуратура области держит на контроле ход расследования уголовного производства, начатого по факту причинения учительницей телесных повреждений ученику третьего класса.

Ход досудебного расследования производства, а также проведение наблюдательной проверки взяты на контроль руководством прокуратуры области.