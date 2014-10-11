В Святогорске начал работу форум волонтеров

Форум волонтеров и некоммерческих организаций «Взаимодействие без границ» стартовал сегодня в г. Святогорск, Донецкая обл. В масштабном мероприятии, которое проходит при поддержке Гуманитарного штаба при Фонде Рината Ахметова, принимают участие 180 активистов со всех регионов страны.

Перед дискуссионной частью форума волонтеры отправились в печально известный пригород Славянска – Семеновку. Этот поселок больше всего пострадал во время обстрелов весной. Сегодня те, кто помогает людям в зоне АТО дистанционно, смогли собственными глазами увидеть то, в каких условиях вынуждены жить люди. А также узнать, что больше всего необходимо местным жителям.

Сейчас главное – отопление, - рассказала медик Лидия Анатольевна, жительница разрушенного дома на ул. Нарвская, 4. – У нас остались целыми батареи и коммуникации, но котельная полностью разрушена. Придется, наверное, устанавливать «буржуйки».

Как оказалось, несмотря на мир, пенсионерам разрушенной Семеновки до сих пор не хватает медикаментов. Проблема с едой не стоит так остро, как во время военных действий. Однако точечной помощи ждут отдельные семьи и одинокие жители.

«Сегодня в Святогорске собрались те люди, которые реально помогают жителям Донбасса, - заявила на открытии форума Дарья Касьянова, руководитель направления «Эвакуация» в Гуманитарном штабе при Фонде Рината Ахметова. – Мы впервые встретились вместе, чтобы ближе познакомиться и наладить работу. Одна из задач – морально поддержать друг друга. Ведь дальше, когда на Донбассе наступят зима, холод и голод, будет еще сложнее. Нам нужно понять, в каких вопросах можно обойтись силами волонтеров, а где должно подключаться государство».

Форум завершится в воскресенье, 12 октября. Участники обсудят вопросы координации между волонтерскими организациями, юридические аспекты работы, вопросы выгорания у волонтеров, организацию работы в зимнее время, а также механизмы взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления.