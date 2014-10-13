В Черниговской области установлена 3-километровая карантинная зона вокруг очага АЧС

В Черниговской области установлена трехкилометровая карантинная зона вокруг очага выявления африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

"В настоящее время вокруг очага заболевания — с. Круты Нежинского района – установлена трехкилометровая карантинная зона. Введено ограничение движения транспортных средств, запрещен вывоз за территорию села продуктов и сырья животного происхождения, кормов", - отметили в УСО.

В МВД напомнили, что 11 октября в правоохранительные органы из управления ветеринарной медицины в Нежинском районе поступила информация о заболевании двух свиней (80 и 12 килограммов живого веса) африканской чумой в хозяйстве одного из жителей с. Круты.

Такое заключение дала Черниговская региональная государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы и подтвердил Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе в г. Киеве.

На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Нежинской РГА было решено объявить в селе Круты карантин и выставить ветеринарно-милицейские посты на всех основных въездах и выездах из населенного пункта. Также принято решение создать рабочую группу из работников УМВД, ГСЧС и ветеринарной службы по изъятию и уничтожению всех свиней в селе, которых насчитывается 266 голов.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в селе Охрамеевичи Черниговской области зафиксировано два случая заболевания животных африканской чумой свиней в домохозяйстве. Животные были уничтожены. С целью локализации очага заболевания установлена 4-километровая карантинная зона.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней - опасная болезнь свиней, от которой не существует лекарств и вакцин. Вирус является безопасным для человека, но именно человек принимает участие в распространении заболевания путем перевозки продуктов питания из неблагополучного региона, а также кормления свиней зараженными продуктами. Наибольший риск занесения в Украину этого вируса, в основном, возможен в результате миграции диких кабанов, которые могут быть носителями этого заболевания.