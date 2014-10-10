В борьбе за жизнь Светланы Андреевой

Восемь лет назад у Надежды родилась дочь Светлана. Диагноз, поставленный ребенку, стал настоящим шоком: врачи обнаружили ДЦП, выразившийся в двигательной дисфункции правой ножки, а позже выявили спинномозговую грыжу. Далее Надежда столкнулась с глухой стеной непонимания окружающих – люди не могли взять в толк, почему женщина не желает избавиться от «обузы».

– У меня постоянно спрашивали, почему не отдала малышку в интернат для инвалидов, – рассказывает Надежда. – Но это же мой ребенок! Тем более, врачи дали небольшой шанс: сказали, что при должном уходе ножку можно разработать, а грыжу удалить.

Женщина ушла с работы, чтобы постоянно находиться со своей дочкой. Благодаря ежесекундной заботе и неимоверным усилиям Надежды девочка научилась садиться, пить из чашки-непроливайки, немного разговаривать. А два года назад ребенку сделали шунтирование и удалили грыжу.

Надежда воспрянула духом: все же не зря врачи говорили о шансе! Но в 2013-м на головы Андреевых рухнуло новое горе: вследствие врожденной аномалии головного мозга у Светы началось раннее половое созревание. Без блокирования этого гормонального сбоя ребенок мог остановиться в росте и остаться на нынешнем уровне развития, а это значило – теперь уже никаких шансов. Доктора обозначили единственный выход из ситуации – в течение последующих шести лет Светлане надо ежемесячно делать блокирующие гормональные инъекции.

До начала военных действий на Донбассе эти лекарства выдавались бесплатно по государственной программе, но летом 2014 года раздача медикаментов прекратилась. Купить препараты стало невозможно: их попросту не было в полупустых аптеках. И даже если бы эти медикаменты каким-то чудом появились – Андреевы не смогли бы позволить себе покупку: уже более двух месяцев они не получают пенсию по уходу за ребенком.

В условиях сегодняшнего военного Донецка, в отсутствие нужных медикаментов для Светы, все годы титанических усилий и лечения вмиг могли свестись к нулю… если бы отчаявшаяся Надежда Леонидовна не ухватилась за соломинку, которая оказалась твердой опорой. Это опорой стал Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Ахметова.

– Информацию о Штабе я нашла в Сети, да и знакомые о нем рассказывали только хорошее, – вспоминает Надежда. – Нам как раз надо было начинать очередной курс, оставалась всего неделя, и я решилась – позвонила в Штаб. Лекарства от Штаба прибыли вовремя – ровно 7 октября, точно по графику, мы сделали инъекцию. Препаратов хватит на два месяца. Сейчас мой муж уехал на заработки. Но если мы и дальше не сможем решить проблему с закупкой лекарств, будем снова обращаться в Штаб. Там сказали, что Ринат Леонидович Ахметов не откажет.

По словам Надежды Андреевой, кроме лекарств, от Гуманитарного штаба Свете передали еще и подгузники. А еще, раз в две недели, семья получает продуктовые наборы, тоже от Штаба. Это едва ли не единственный источник пропитания для семьи, в которой проживают еще и 14-летний сын и свекровь. Правда, буквально на днях Надежда и ее свекровь попали под обстрел в Куйбышевском районе – пожилая женщина сегодня находится в больнице, так что Надежде добавилось тревог и хлопот. Но руки не опускаются – она верит, что рядом всегда найдутся хорошие люди.

– Если бы не поддержка Гуманитарного штаба, я не представляю, как бы мы выжили. Спасибо всем светлым людям, которые помогают нам и Свете.

Инна Демченко