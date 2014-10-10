Прокуратуру просят проверить факты злоупотреблений в Центре микрохирургии глаза

Киевские власти обратились в прокуратуру с просьбой проверить факты злоупотреблений в деятельности городской клинической офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» (ЦМХГ).

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время общения с работниками ЦМХГ, которые вышли на митинг под стены городской администрации с требованием разобраться в ситуации и дать возможность клинике развиваться, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, как говорится в сообщении, митингующие жаловались на коррупцию в заведении, монополизм одной из страховых компаний, из-за чего больные вынуждены переплачивать за медицинские услуги и расходные материалы, а также неэффективную деятельность руководства больницы.

«Клиника не развивается, не закупается новое оборудование – наше руководство не готово к изменениям. В последнее время из-за репрессий из заведения вынуждены были уйти лучшие врачи. Мы надеемся на новую власть, которая сможет разобраться в ситуации», – цитирует пресс-служба одного из врачей ЦМХГ.

В свою очередь Радуцкий заверил работников больницы, что городская власть в соответствии с буквой закона сделает все возможное, чтобы отреагировать на обращения киевлян, народных депутатов и трудового коллектива медицинского заведения.

«Городской голова Виталий Кличко своим решением создал рабочую группу по проверке фактов, изложенных в обращениях к киевской власти. Мы изучим ситуацию и до 14 октября 2014 года изложим собственные предложения относительно путей разрешения ситуации», – сообщил он.

Кроме того, по результатам предварительного аудита финансово-хозяйственной деятельности комиссия по проверке больницы обратилась в прокуратуру с просьбой проверить все выявленные злоупотребления, сообщил он.

«Центр является коммунальным заведением, и все услуги должны предоставляться безвозмездно. Несмотря на это, пациенты вынуждены заключать договоры медицинского страхования по ценам, как в частных медицинских заведениях. При этом заработная плата самих врачей не увеличивается. Если будет доказано, что эти нарушения имеют место, мы будем принимать жесткие меры. На это есть воля городского головы и его команды», – заверил Радуцкий.