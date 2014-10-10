В Одессе собрали 143 тыс грн для Военно-медицинского центра Южного региона

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского горсовета, мэр города Геннадий Труханов передал военному центру современную дыхательную и следящую аппаратуру.

Как рассказали в департаменте, медицинское оборудование приобретено на средства, собранные сотрудниками департаментов и управлений исполнительного комитета Одесского горсовета.

Медики 411-го военного клинического госпиталя получили 2 системы круглосуточного мониторирования по Холтеру, позволяющие осуществлять постоянный контроль сердечной деятельности и артериального давления пациентов.

Труханов также вручил вспомогательное оборудование – станцию центрального мониторинга, к которой подключаются регистраторы кардиосигналов по Холтеру, 3 ноутбука и 2 принтера, необходимые для работы системы.

Кроме того, городской голова передал медикам переносной кислородный концентратор, который можно использовать как в условиях стационара, так и в военно-полевом госпитале, развернутом в Запорожье. Сегодня многие одесские врачи отправились туда оказывать помощь украинским воинам, раненным в зоне АТО.

В департаменте цитируют Труханова: «Наша задача сегодня – создать для военных, находящихся в госпитале, все условия для скорейшего выздоровления. Хоть участники АТО, как правило, совсем молодые ребята, однако на фоне перенесенного стресса у них нередко развиваются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Новое оборудование позволяет круглосуточно контролировать работу сердца, уровень давления пациентов и станет большим подспорьем в работе врачей госпиталя».