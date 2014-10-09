Сегодня горячую воду получат все дома Киева

Киевский городской голова Виталий Кличко заверяет, что сегодня горячую воду получат все дома столицы, которые оставались без этой услуги из-за отсутствия подачи газа на ТЭЦ-6.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Киевсовета, когда депутаты, а также гость - народный депутат Владимир Яворивский, подняли вопрос относительно обеспечения киевлян горячей водой.

Кличко сообщил, что вчера имел соответствующий разговор в Кабинете министров и встречался с руководством компании «Киевэнерго».

По словам мэра, он получил заверение и в Кабмине, и в «Киевэнерго», что сегодня горячую воду подадут во все дома, которые оставались без горячего водоснабжения длительный период времени из-за отсутствия газа на ТЭЦ-6. Это касается Деснянского района, в частности Троещины и Лесного массива, а также Подольского и Оболонского районов города.