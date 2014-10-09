Сегодня горячую воду получат все дома Киева
Об этом Виталий Кличко сказал на заседании Киевсовета
Киевский городской голова Виталий Кличко заверяет, что сегодня горячую воду получат все дома столицы, которые оставались без этой услуги из-за отсутствия подачи газа на ТЭЦ-6.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Киевсовета, когда депутаты, а также гость - народный депутат Владимир Яворивский, подняли вопрос относительно обеспечения киевлян горячей водой.
Кличко сообщил, что вчера имел соответствующий разговор в Кабинете министров и встречался с руководством компании «Киевэнерго».
По словам мэра, он получил заверение и в Кабмине, и в «Киевэнерго», что сегодня горячую воду подадут во все дома, которые оставались без горячего водоснабжения длительный период времени из-за отсутствия газа на ТЭЦ-6. Это касается Деснянского района, в частности Троещины и Лесного массива, а также Подольского и Оболонского районов города.