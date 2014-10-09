В Донецке за сутки из-за боевых действий погибли 5 мирных жителей, 24 ранены

В Донецке, по уточненным данным, в результате боевых действий в среду, 8 октября, погибли 5 мирных жителей, еще 24 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отметили, что, начиная с 17.00 8 октября и до полуночи, продолжались обстрелы Куйбышевского и Киевского районов.

В результате попадания снарядов полностью уничтожен жилой дом по улице Зоологической, а в соседнем доме по этой же улице повреждены кровля и хозпостройки. Кроме того, разрушены частные дома по улице Червонопартизанской и по улице Пятницкого, а также два многоквартирных дома по улице Куйбышева. Также снаряды попали в здание ЖЭУ №4 Куйбышевского района и в торговые центры "Амстор" (ул. Соколиная, 38) и "Волна" (ул.Куйбышева, 217-б).

После артобстрела аварийно-диспетчерская служба предприятия «Донецкгоргаз» зафиксировала повреждения распределительных газопроводов в Киевском районе по ул. Рудзутака, Польская, Прохладная, Желябова (район Ясиноватского шоссе и Путиловской рощи), а также по ул. Свободы; в Куйбышевском районе - по ул. Чехословацкой и пр. Колхозному, расположенным в районе шахтоуправления «Октябрьский рудник».

В настоящее время, по состоянию на 10.00 четверга, 9 октября, жители города сообщают о том, что периодически слышны залпы в Куйбышевском и Кировском районах. Коммунальные службы и аварийные бригады предприятий работают.

Сегодня ремонтные бригады «Донецкгоргаза» продолжают восстанавливать газопроводы в Петровском и Калининском районах, а также делают все возможное для восстановления газоснабжения абонентам северной части города, проводят технологические мероприятия по стабилизации давления в газовых сетях. Сейчас в Донецке без газоснабжения остаются 4677 абонентов, среди них 16 многоквартирных домов, 3625 домов частного сектора и 30 предприятий.

Общественный транспорт движется по автомагистралям согласно графикам, сбоев в работе автобусов, троллейбусов и трамваев нет.