В Одессе состоится арт-фестиваль «УкрОп-2» для сбора средств для раненых в зоне АТО

В Одессе состоится благотворительный арт-фестиваль «УкрОп-2» для сбора средств на лечение и реабилитацию украинских военных, раненых в зоне проведения антитеррористической операции. Как сообщили УНИАН в оргкомитете фестиваля, мероприятие пройдет 18-19 октября в ротонде Городского сада.

«Цель фестиваля - сплотить посредством музыки, танцев, стихов, кино и любого другого искусства, весь свободолюбивый народ Украины, а также собрать и перечислить средства на лечение и реабилитацию раненых украинских воинов из зоны АТО», - сообщили в оргкомитете.

В нем пояснили, что концепция фестиваля заключается в том, что «творческие люди Украины меняют свое искусство на пожертвования публики».

В мероприятии примут участие творческие коллективы из Измаила, Киева, Одессы.