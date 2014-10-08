Как выжить тяжелобольному в городе, где идет война

«Счастье как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь», — говорил Михаил Булгаков. Неля Андреевна и Юрий Борисович Беликовы вполне могла бы согласиться с этой фразой. Всю жизнь они прожили в Донецке. Здесь учились, встретили друг друга, поженились, работали, здесь родился единственный ребенок. Недавно супруги ушли на заслуженный отдых, взрослая дочь устроила свою жизнь в столице. Самое время насладиться покоем и общением друг с другом, но… Положение, в котором недавно оказались Беликовы, вмиг лишило их и здоровья, и счастья: муж тяжело заболел, а в город пришла война. И думалось, помощи ждать неоткуда…

— Кто нас сегодня выслушает, кому мы нужны? — с дрожью в голосе произносит Неля Андреевна. — Это ужасно! В больницу муж пришел почти здоровый, вышел — инвалидом.

31 марта 2014 года Юрий Борисович с жалобами на боли в правом боку поступил в Городскую клиническую больницу №16. После обследования мужчине поставили диагноз «холецистит» (воспаление желчного пузыря). Пенсионеру предложили сделать операцию и удалить образовавшиеся в желчном пузыре камни. Подобные операции врачи давно и успешно практикуют, при отсутствии противопоказаний, результат всегда положительный.

Но всего одна неудачно сделанная анестезирующая инъекция в ствол спинного мозга парализовала мужчину. В позвоночнике образовался тромб. Новый диагноз для Юрия Борисовича прозвучал как приговор: синдром полного нарушения проводимости спинного мозга, нижняя параплегия, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря.

Три месяца парализованный мужчина пролежал в отделении интенсивной терапии. Состояние его оставалось крайне тяжелым. Он перенес еще несколько хирургических вмешательств, в ходе которых был обнаружен перитонит и удален камень из желчного пузыря, которые перекрывал протоки. Сегодня состояние Юрия Борисовича стабильное, но улучшений нет. И, несмотря на то, что находиться сейчас в Донецке очень страшно, Беликовы по очевидным причинам не могут выехать из города.

Проблемы выживания семьи Беликовых усугубляет тот факт, что уже два месяца они не получают пенсию как и все дончане, оказавшиеся заложниками боевых действий и коллапса банковской и государственной системы. По словам Нели Андреевны, это ловушка, тупик: женщина почти не надеется, что удастся в короткие сроки оформить мужу группу инвалидности, хотя и подала документы на рассмотрение врачебно-трудовой экспертной комиссии. У Беликовых также была идея обратиться за консультацией к юристу. Но, снова-таки, все упирается в деньги, которых просто нет, — как нет сегодня в Донецке некоторых препаратов, жизненно необходимых Юрию Борисовичу.

— Это безуспешное лечение стоило нам бешеных денег, уходило до пяти тысяч в три дня, — вспоминает женщина. — Мы все продали: машину, дочкину квартиру… И все напрасно.

В этой безвыходной ситуации Беликовы были рады любой помощи: поступлений от подработки, за которую в отчаянии ухватилась Неля Андреевна, катастрофически не хватало. Узнав о Гуманитарном штабе «Поможем» при Фонде Рината Ахметова, женщина обратилась на горячую линию с просьбой о поддержке — и незамедлительно ее получила.

— Вот я сейчас с вами разговариваю и как раз жду медсестру, которая должна сделать мужу инъекции тех самых лекарств, присланных Штабом, — рассказывает нашему журналисту Неля Андреевна. — Это нейролептики, их хватит на курс. Пока мы обеспечены всем нужным. Огромное спасибо Гуманитарному штабу. Хоть кто-то нас выслушал и помог по-настоящему!

Инна Демченко