Гуманитарный штаб восстанавливает окна и крыши домов жителей Донецка

На «горячую линию» Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова регулярно поступают звонки от жителей Донбасса с просьбами о восстановлении жилья. Особенно остро вопрос звучит в преддверии холодов и отопительного сезона. Гуманитарный штаб принял решение оказать помощь на восстановление и остекление оконных конструкций частных домов и квартир наиболее социально незащищенным жителям Донецка.

На данный момент координаторы Гуманитарного штаба приняли в работу 20 обращений дончан. В основном обращения поступили от жителей Киевского, Петровского и Кировского районов.

Кто может подавать заявку на восстановление жилья:

инвалиды 1 и 2 группы

ветераны ВОВ

пенсионеры старше 60 лет

матери-одиночки с детьми до 16 лет

многодетные семьи

семьи с детьми сиротами и детьми под опекой

детские дома семейного типа

семьи с тяжелобольными детьми

ветераны и инвалиды предприятий группы СКМ

сотрудники предприятий группы СКМ и члены их семей

Для того чтобы оставить заявку на восстановление жилья, необходимо позвонить на «горячую линию» Штаба по номеру телефона 0800 509 001, рассказать о масштабах разрушений и быть готовым к предъявлению подтверждающих документов и фото. При принятии положительного решения об оказания помощи, к заявителю выезжает эксперт Гуманитарного штаба с целью оценки ущерба. В течение двух недель жителям города устанавливают новые или восстанавливают поврежденные окна.

На данный момент Гуманитарный штаб «Поможем» также оценивает ущерб и рассматривает возможность восстановления стеклопакетов в общеобразовательных и дошкольных учреждениях города. По информации от Донецкого городского совета, в городе повреждено 80 школ и 30 детских садиков.

Также, Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова поможет хирургическому корпусу Института неотложной и восстановительной хирургии им В.К. Гусака, который был поврежден в результате обстрела. В корпусе до сих пор находятся лежачие пациенты, окна врачи временно забили фанерой. Работы по установке около 100 окон и проведению мелкого косметического ремонта начнутся на этой неделе.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.