В Счастье начали получать гуманитарную помощь штаба "Поможем"



В городе Счастье в Луганской области начали выдавать гуманитарную помощь в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. Первыми продуктовые наборы получили дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Это подростки 14-16 лет, которые учатся в Счастьенском профессиональном лицее автомобильного транспорта. Из-за ситуации в городе учреждение не может обеспечивать учеников продуктами.

«В городе Счастье есть дети, которые, к сожалению, лишены родительской опеки. Гуманитарная помощь стала нужной поддержкой для будущих электросварщиков, автослесарей автокрановщиков и поваров-кондитеров», - отметил мастер производственного обучения СПЛАТ Сергей Ткаченко.

Остальная же гуманитарная помощь, которая ранее была задержана батальоном «Айдар» ВСУ и отпущена в прошлую среду, будет раздаваться завтра, 8 октября, самым социально незащищенным категориям горожан. Оставить часть гуманитарного груза, который изначально направлялся в Краснодон и Свердловск, городе попросил в официальном обращении исполняющий обязанности городского головы Александр Богиня. По информации представителя гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова в Счастье, сегодня социальные службы финализируют списки людей, которые завтра с 9 утра смогут начать получать продуктовые наборы. Для этих людей штаб оставил в городе одну машину с 2000 продуктовых наборов. Остальные машины уже прибыли в Свердловск.

Напоминаем, что 24 сентября десять грузовиков с помощью для почти 20 000 человек, направлявшиеся в города Краснодон и Свердловск Луганской области, были задержаны в населенном пункте Счастье 24-м батальоном территориальной обороны «Айдар» ВСУ и использовались бойцами подразделения в качестве защитного заграждения на территории Луганской ТЭС. Гуманитарная помощь в этих грузовиках предназначена мирному населению.