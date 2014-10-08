В Житомирской области в собственном дворе мужчину укусила гадюка
09:29, 08 октября 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Житомирской области в собственном дворе мужчину укусила гадюка, пострадавший - в больнице.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Согласно сообщению, 5 октября в Государственной пожарно-спасательной части поселка Красноармейск от медиков поступило сообщение о том, что 32-летнего жителя села Пеньковка Красноармейского района госпитализировано в районную больницу с диагнозом "укус гадюки".
Как выяснилось, змея укусила мужчину за руку, когда тот занимался домашними делами у себя во дворе.
Пострадавший сразу же вызвал медиков, которые доставили его в Красноармейскую центральную районную больницу.
Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
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