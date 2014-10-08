В Житомирской области в собственном дворе мужчину укусила гадюка, пострадавший - в больнице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Согласно сообщению, 5 октября в Государственной пожарно-спасательной части поселка Красноармейск от медиков поступило сообщение о том, что 32-летнего жителя села Пеньковка Красноармейского района госпитализировано в районную больницу с диагнозом "укус гадюки".

Как выяснилось, змея укусила мужчину за руку, когда тот занимался домашними делами у себя во дворе.

Пострадавший сразу же вызвал медиков, которые доставили его в Красноармейскую центральную районную больницу.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.