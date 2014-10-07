На Хмельнитчине реабилитируют солдат, пострадавших в боях под Иловайском

На территории курорта Сатанив в Хмельницкой области проходят реабилитацию 14 солдат, пострадавших в боях под Иловайском.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области.

Бойцы получают физиотерапевтическую и психологическую помощь. С ними работают психологи из Хмельницкого центра помощи участникам АТО.

Пока это первый заезд раненных военнослужащих. Планируется, что санаторий и в дальнейшем будет принимать бойцов, пострадавших в зоне антитеррористической операции.

“В основном, на лечении в санатории военные из Прикарпатья и Херсона. Эти люди выбрались живыми из иловайского котла. Они испытали и психологические травмы. Заботиться о них – наш долг”, - отметил начальник областной милиции Александр Розизнаный.