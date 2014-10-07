Более 200 тысяч продуктовых наборов от Рината Ахметова доставлено в Донецк

Как сообщили УНИАН в кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова, более 200 тысяч продуктовых наборов доставлено в Донецк в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. Силами социальных работников и волонтеров, в том числе ФК «Шахтер», продукты в территориальных центрах или адресно на дому получили уже около 150 тысяч жителей города.

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Это самые незащищенные категории дончан – одинокие матери с детьми до 18 лет, многодетные семьи, которые воспитывают от 3-х несовершеннолетних детей; семьи с детьми-сиротами, детьми под опекой, детские дома семейного типа; семьи с детьми-инвалидами, инвалиды 1-2 группы, участники и инвалиды боевых действий в Афганистане; дети войны, участники ВОВ; люди, которые обслуживаются на дому территориальными центрами социального обслуживания населения; пенсионеры.

В частности, сегодня волонтеры раздавали гуманитарную помощь в Киевском и Пролетарском районах города (см. фото). Здесь от Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова роздали уже более 35 тысяч продуктовых наборов. Помощь раздают также в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Куйбышевском, Октябрьском, Ленинском, Петровском, Кировском районах города.

Учитывая тяжелую гуманитарную ситуацию в городе, а также возвращение части вынужденных переселенцев в Донецк, Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова будет продолжать помогать жителям города. Так, вчера и сегодня из Днепропетровска в Мариуполь прибыла очередная колонна грузовых машин с помощью в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова – 82 тысячи продуктовых наборов. Большинство из них будут направлены в Донецк после того, как волонтеры разгрузят машины и расфасуют продукты.

Напоминаем, что в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова на Донбасс – в зону боевых действий, в освобожденные города и места компактного проживания переселенцев – планируется доставить не менее 10 тысяч тонн гуманитарной помощи. Начиная с конца августа, на Донбасс доставлено уже 6 тысяч тонн гуманитарного груза.



