В Одессе планируются погромы аптек - МВД

В Одессе под видом борьбы со сбытом курительных смесей злоумышленники планируют погромы ряда аптек.

Как сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, в ходе оперативно-следственных мероприятий стало известно, что под видом борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, в частности с точками по продаже спайсов и курительных смесей, планируются противозаконные действия.

«В частности, по оперативных данным, незаконные действия злоумышленники намерены предпринять в отношении ряда аптечных учреждений и предприятий, расположенных на территории города, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств в соответствии с действующим законодательством Украины», - сказал Шаблиенко.

По его словам, цель планируемых незаконных акций - провокация для дискредитации «Правого сектора» и других общественно-политических структур и организаций, а также продолжение попыток дестабилизации обстановки в городе.

Сейчас правоохранители предпринимают соответствующие меры для недопущения беспорядков, отметил представитель ГУ МВД в Одесской области.