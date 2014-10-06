В Житомирской области почти 100 участников АТО уже воспользовались областной программой реабилитации

В Житомирской области почти 100 участников антитеррористической операции уже воспользовались областной программой реабилитации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Александра Торбаса.

Чиновник рассказал о реализации в Житомирской области принятой летом этого года программы реабилитации военнослужащих, которые принимали участие в АТО.

По его словам, указанная программа работает и благодаря ей почти 100 участников АТО уже проходят курс лечения и реабилитации.

«До конца года они будут полностью обеспечены медикаментами и питанием. В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины в течение суток на питание выделяется 35 грн, а на лечение – 40 грн. Всех пациентов можно разделить на три группы: раненные, контуженные и больные, у которых наблюдается обострение хронических заболеваний», - сказал Торбас.

Он также сообщил, что в Житомирской области уже подготовили 31 психолога. Именно эти специалисты помогают ребятам адаптироваться к мирной жизни. Сейчас почти 30 военнослужащих проходят реабилитационный курс в Житомирской областной психиатрической больнице №1, поскольку после увиденного в боях одни лишь советы психолога их не спасают.

Торбас также сообщил, что санаторий «Дениши» под Житомиром готов дополнительно принять на реабилитацию порядка полсотни участников АТО. В это учреждение уже получили направления семь человек. Кроме врачей с ребятами будут проводить работу психологи и церковнослужители.

«На сегодняшний день для участников АТО максимально упрощены формальные процедуры оформления на реабилитацию. Кроме этого, Житомирское государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие гарантирует бесплатное протезирование для этой категории граждан. Частные структуры согласились бесплатно предоставлять участникам АТО услуги по обследованию на магнито-резонансном томографе», - отметил Торбас.

Он уточнил, что трое тяжело раненных житомирских военнослужащих нуждаются в лечении за рубежом и «в Министерство здравоохранения Украины из ОГА уже направлено соответствующее письмо».

Справка УНИАН. В сентябре 2014 года Житомирский облсовет утвердил программу реабилитации военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции, с объемом финансирования 2 млн. грн. Программа предусматривает проведение лечения и реабилитацию участников АТО в медицинских учреждениях вторичного и третичного уровней. В Житомирской областной клинической больнице им. О.Ф.Гербачевского работает врачебно-консультативная комиссия, которая учитывая патологию пациента, определяет приоритетность его направления.