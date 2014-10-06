Донетчина: из-за действий боевиков прекратили работу 24 медучреждения
14:21, 06 октября 2014Новости регионов
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REUTERS
В Донецкой области из-за действий боевиков прекратили работу 24 учреждения здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В Донецкой области из-за действий боевиков прекратили работу 24 учреждения здравоохранения», - сказал он.
Кроме того, Лысенко заметил, что «участились случаи недовольства местных жителей действиями террористов, а также увеличивается количество столкновений между разными бандами террористов и российскими военными».
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