Австрийские хирурги проводят сложные операции раненым военным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, австрийские врачи осуществляют гуманитарную миссию в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона (город Львов) и 2 - 3 октября хирурги уже провели оперативные вмешательства нетранспортабельным раненным в зоне АТО украинским военным.

Гуманитарную миссию австрийских хирургов организовал Международный фонд «Международная ассоциация поддержки Украины».

«Вместе с украинскими врачами я имел возможность осмотреть около 50 военнослужащих, которые здесь находятся. Совместно мы обсудили текущее состояние пациентов, процесс их лечения и план дальнейшей реабилитации. Также вчера мы провели операцию на желчных протоках. И пациент уже после реабилитации сможет вернуться к нормальной жизни», – рассказал профессор Александер Клаус.

В свою очередь начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона, полковник медицинской службы Иван Гайда отметил, что вскоре в медицинском центре ожидают коллег из Канады и специалистов НАТО, которые будут работать в госпитале.

По его словам, в настоящее время в госпиталь доставили 64 человека.