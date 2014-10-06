Донетчина: дети разбирали неразорвавшийся снаряд - двое погибли и ранены пятеро

В городе Зугрес Донецкой области при попытке разобрать неразорвавшийся снаряд погибло двое и ранено пятеро детей.

Как сообщили УНИАН в Управлении информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации, семеро школьников нашли неразорвашийся снаряд и при попытке переместить его боеприпас взорвался. "В результате этого два ребенка погибли на месте. Еще пятеро получили ранения и доставлены в больницы Харцызска и Макеевки. Их состояние - разной степени тяжести", - отметили в Донецкой облгосадминистрации.

При этом ДонОГА в очередной раз призывает родителей школьников Донецкой области усилить контроль за досугом своих детей и постоянно проводить с ними работу, направленную на недопущение контакта с найдеными подозрительными предметами.