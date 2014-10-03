Курящая беременная рискует остаться без внуков

О том, что курение для беременных женщин под строгим запретом, написано много. И о негативном влиянии курения мамы на развитие плода тоже сказано немало. Но недавно ученые в ходе многочисленных экспериментов выявили, что курение также негативно влияет на появление внучатого потомства, пишет hronika.info.

Австралийские ученые в ходе своих исследований и проведения опыта на мышах выявили, что табачный яд, который попадает во внутренние органы плода, негативно влияет на формирование репродуктивной системы мужских особей.

Исследователи Ньюкасловского Университета создали аппарат, который воспроизводит процесс курения и поместили его к 27 самкам мышей. В течение 6 недель до оплодотворения, на протяжении всей их беременности, и в период лактации этот аппарат работал, производя табачный дым.

Рожденных мышат мужского пола специалисты обследовали до достижения ими половой зрелости. И вот тут оказалось, что у всех мальчиков (108 особей) есть серьезные аномалии сперматозоидов.

Руководитель эксперимента, профессор Эйлин МакЛафлин, говорит, что абсолютно у всех мышей мужского пола количество спермы было заметно меньше, чем у мышей, которые не подвергались воздействию табачного дыма. Количество сперматозоидов тоже была незанчительна, а еще их подвижность была снижена. Именно поэтому большинство мышей стали практически бесплодными.