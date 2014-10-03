В столице начались тренинги по оказанию домедицинской помощи

По поручению Департамента здравоохранения Киева на базе районных заведений здравоохранения опытные специалисты учат киевлян оказывать первую доврачебную медицинскую помощь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента Михаила Ригана.

«В восточных областях нашего государства продолжается антитеррористическая операция, и опыт этих регионов красноречиво свидетельствует о том, что нам сегодня необходимо позаботиться об элементарной медицинской подготовке жителей столицы» - отметил он.

В обязательной программе курса - оказание помощи при сердечно-сосудистых нарушениях и нарушениях дыхания; при травматических повреждениях и термических поражениях; при острых отравлениях токсичными газообразными веществами и продуктами питания и пр.

Соответствующие тренинги для киевлян уже были проведены в Деснянском и Днепровском районах. В данное время проводятся в Оболонском. В ближайшее время учения пройдут и в других районах столицы.

Информацию относительно даты, места и времени проведения курсов по доврачебной помощи все желающие могут получить в заведениях здравоохранения первичного звена и на сайтах районных управлений.

В профильном ведомстве также отметили, что подобные углубленные медицинские курсы регулярно проводятся и для работников медицинских заведений г. Киева.

Также первой медпомощи в ближайшее время планируется обучить столичных учителей. Они будут посещать практические занятия на базе медицинских колледжей г. Киева.