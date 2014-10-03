Личная война семьи Дубойских

Говорят, никакую войну нельзя оправдать. Но есть такие войны, когда сражаться приходится за свою жизнь, постоянно побеждая таких опасных врагов, как болезнь, тяжелые обстоятельства, уныние, неверие. Именно такую войну ведет сегодня семья Дубойских из города Попасная Луганской области – Николай и Алена. И тем важнее надежные союзники, которые позволяют надежде на победу не угасать.

Они жили на окраине, вблизи окружной дороги, ведущей в Первомайск. Николай работал на вагоноремонтном заводе, Алена – секретарем в поликлинике. Выплачивали кредиты, воспитывали малышку-дочку и сына, который в этом году должен был пойти в третий класс… Спокойная жизнь закончилась неожиданно и драматично: в апреле у Алены случился разрыв яичника. Врачи констатировали, что в организме женщины начались изменения состава крови, которые обернулись жутким диагнозом – острый лимфобластный лейкоз.

Алена едва успела пройти первый курс химиотерапии в луганском онкологическом диспансере, как обрушилась новая трагедия: война. Попасная – крупный железнодорожный узел в Луганской области, стратегически важный населенный пункт. Вблизи города стали рваться снаряды. Развернулись яростные бои. Жить на окраине стало просто невозможно: в какой-то момент Дубойские схватили документы и первые попавшиеся под руку вещи – и бежали.

– Нам пришлось переехать к теще, у нее частный дом, – вспоминает Николай. – Сидели в подвале, у детей поначалу была истерика, потом привыкли. Конечно, от прямого попадания нас бы не уберегло, но вот от осколков это неплохая защита. Хорошо, что мы успели покинуть квартиру: я на следующий день рискнул и вернулся – смотрю, а там взрывной волной выбило все стекла. Холодно и страшно... Во всем городе разрушения сплошь и рядом.

Больница в Луганске тоже пострадала от обстрелов и прекратила принимать пациентов. Так что Дубойские оставили детей на попечение 76-летней бабушки и отправились в Харьков: Алена остро нуждалась в продолжении курса химиотерапии. Супруги обратились в департамент здравоохранения при обладминистрации, а оттуда их направили в областной клинический онкологический центр.

– Но понимаете, если в Луганске лечение было на 80% бесплатное, то в Харькове нам сказали: бесплатно не лечат ни своих, ни чужих, – говорит Николай. – 2,5 тысячи гривен в неделю – вот примерная стоимость курса для жены, которые продлится больше месяца. Разумеется, таких денег у нас не было.

Дубойским помог случай – в отделении Красного Креста маме Алены дали номер Гуманитарного штаба «Поможем» при Фонде Рината Ахметова. Сказали: если где-то и могут реально решить проблемы, то только там. Николай ухватился за этот шанс и позвонил. Поговорил с координаторами, рассказал свою историю, переслал документы – и через две недели на карточку поступила необходимая сумма.

– Я даже не знаю, как благодарить Фонд. Это просто… – речь Николая прерывается – но надо ли объяснять, какие сильные чувства скрываются за его молчанием?

Сейчас семья Дубойских продолжает бороться в Харькове, а их дети – все еще у бабушки в Попасной. Сын так и не пошел в третий класс – в школе слишком опасно; занимается дома. Алена лечится. Николай оформляет инвалидность для жены и отчаянно ищет работу. Говорит, это решило бы все проблемы, но… 48-летний мужчина слышит только отказы: луганчанам не очень-то стремятся давать рабочие места. К тому же, трудовая книжка Николая осталась на полуразрушенном вагоноремонтном заводе.

А между тем, Алене предстоит еще два года индивидуального лечения, новые курсы химиотерапии, возможно, облучение и долгая реабилитация. Личная война Дубойских идет за то, чтобы болезнь отступила, чтобы Алена продолжала жить, а ее дети не остались без материнской заботы. И мы надеемся, что они победят.

Пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины"