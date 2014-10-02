Гуманитарная помощь от Рината Ахметова уже доставлена в Северодонецк

Машины с гуманитарной помощью от Рината Ахметова, согласно договоренностям Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова и батальоном «Айдар» ВСУ, прибыли в Северодонецк для дальнейшей разгрузки, расфасовки и доставки продуктов в населенные пункты, где критическая ситуация с продовольствием у мирного населения. Перечень сел и городов Гуманитарный штаб получил в официальном запросе от Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации. Таким образом, уже завтра жители Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, Кременского, Новоайдарского, Старобельского, Станично-Луганского районов, а также села Трехизбенка Славяносербского района начнут получать продуктовые наборы в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. В первую очередь, это инвалиды, пенсионеры, многодетный и малообеспеченные семьи.

«Именно эти категории жителей области являются наиболее уязвимыми, - подчеркивает директор Департамента социальной защиты населения Луганской области Элеонора Полищук. – На сегодняшний день они остались без социальных выплат, которые были для них единственным источником получения средств. У многих закончились запасы еды, нет питьевой воды и лекарств. Эти люди находятся на грани выживания. Кроме того, появилась новая категория граждан – временно переселенные из зоны АТО, которые остались без своего жилья и каких-либо источников существования. Эта категория населения нуждается в особом внимании и поддержке».

Завтра же жители города Счастье, где батальон «Айдар» задержал ранее машины с гуманитарной помощью, также начнут получать помощь из Гуманитарного рейса. По просьбе исполняющего обязанности городского головы города Счастье Александра Богини, для самых социально незащищенных категорий из числа переселенцев и жителей Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова оставил в городе одну машину с 2000 продуктовых наборов.

По словам Владимира Тюрина, заместителя мэра Счастья, это очень значительная помощь для города. «4 месяца люди не получают пенсии и другие социальные выплаты. Кроме того, в Счастье сейчас находятся и переселенцы из других городов, которым также нужна помощь. Машина уже разгружена, и в понедельник продукты начнут раздавать людям, в первую очередь, инвалидам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям», - подчеркнул Владимир Тюрин.

Сергей Делас, представитель Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова: «К счастью, гуманитарный груз отпустили, это правильно. Но по-прежнему мы не имеем возможности доставить его в Краснодон и Свердловск, хотя наша помощь там крайне необходима. Мы будем пытаться дальше. А пока к нам обратились власти Луганской области с просьбой оказать гуманитарную помощь жителям других населенных пунктов со сложной ситуацией, и мы приняли решение удовлетворить этот запрос. Логистику продумаем до конца этой недели. Но хочу подчеркнуть, что гуманитарная ситуация сложная в области в целом, а в зоне, которая под контролем ЛНР, – существенно сложнее. Помощь мирному населению, а именно для мирных жителей Краснодона и Свердловска предназначались продукты, политизировать нельзя».

Напоминаем, что 24 сентября десять грузовиков с помощью для почти 20 000 человек, направлявшиеся в города Краснодон и Свердловск Луганской области, были задержаны в населенном пункте Счастье 24-м батальоном территориальной обороны «Айдар» ВСУ и использовались бойцами подразделения в качестве защитного заграждения на территории Луганской ТЭС. Гуманитарная помощь в этих грузовиках предназначена мирному населению.