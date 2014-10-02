Городская больница Харцызска получила медикаменты и оборудование от Гуманитарного штаба

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", сегодня, 2 октября, в Центральную городскую больницу Харцызска были доставлены медицинские препараты, изделия медицинского назначения, а также инструментарий от Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. Медикаменты на сумму более 200 тысяч гривен позволят медучреждению некоторое время работать в автономном режиме.

Главный врач Харцызской городской больницы Василий Гапон: «Мы четыре месяца не получаем ни заработной платы, ни пенсий, ни пособий. Врачи остались сами по себе, выживаем на продуктовых пайках, которые привозит штаб Ахметова. Сегодня завезли первую партию медпрепаратов от Гуманитарного штаба – всё, что заказывали: физрастворы, обезболивающие, антибиотики, расходный материал и прочее. Ждем остальную партию. Ведь несмотря ни на что, помощь оказываем всем, кто в ней нуждается, и, кроме местных жителей, за время боевых действий на Донбассе наши доктора спасли порядка 250 раненых». По словам главврача, обеспечить наличие всего необходимого больнице помогают также канатный, трубный заводы и местные волонтеры.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова помогает этим и другим ключевым лечебным учреждениям Донецка и области: медикаменты, питание и оборудование на общую сумму более 4 миллионов гривен уже получили Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, Областная детская клиническая больница г. Донецка, Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, Областная травматологическая больница г. Донецка, Региональный центр охраны матери и ребенка, Центральная городская больница Харцызска.