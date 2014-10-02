После обработки поля химикатами массово отравились жители села на Черкащине

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Установлено, что 26 сентября одно из сельскохозяйственных обществ района в административных границах Тубильцевского сельского совета проводило обработку сельхозугодий химическими средствами защиты растений путем обрызгивания самолетом с воздуха.

Спустя некоторое время, 1 октября, в Черкасскую центральную райбольницу были госпитализированы 11 жителей села Хрещатик с диагнозом «отравления неизвестным веществом».

На данное время проводятся необходимые следственные действия на установление возможной причинной связи между указанными событиями.

По данному факту следственным отделом Черкасского РО УМВД Украины в области зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 ст.241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха).

Досудебное расследование продолжается.