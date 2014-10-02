В Черкасской области с отравлением госпитализировано 11 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Из села Крещатик Черкасского района в течение 1 октября в медицинское учреждение с признаками отравления обратилось 11 человек, которые госпитализированы в центральную районную больницу г. Черкассы», - говорится в сообщении.

Состояние здоровья госпитализированных - удовлетворительное. Причина отравления устанавливается.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.