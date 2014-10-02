В Черкасской области с отравлением госпитализировано 11 человек
10:50, 02 октября 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Черкасской области с отравлением госпитализировано 11 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Из села Крещатик Черкасского района в течение 1 октября в медицинское учреждение с признаками отравления обратилось 11 человек, которые госпитализированы в центральную районную больницу г. Черкассы», - говорится в сообщении.
Состояние здоровья госпитализированных - удовлетворительное. Причина отравления устанавливается.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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