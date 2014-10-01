В Тернопольской области главврача райбольницы затолкали в контейнер для мусора

В Тернопольской области представители «Правого сектора» затолкали в контейнер для мусора главного врача Теребовлянской районной больницы Ярослава Стиранку, обвиняя его в коррупционных деяниях.

Видео данного события представители «Правого сектора» разместили в Интернете.

Под видео они объясняют, что таким способом решили провести люстрацию должностного лица, поскольку, по их информации, постановлением Теребовлянского районного суда Стиранка признан виновным в коррупционных деяниях, которые совершал на своем рабочем месте, и привлечен к ответственности по ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований относительно сообщения о конфликте интересов).

«Почти через три месяца после вынесения судебного решения этот человек и дальше занимает должность главного врача. Поэтому активисты «Правого сектора» решили помочь должностному лицу принять единственно правильное решение и написать заявление об увольнении по собственному желанию и предложили ему новое рабочее место», – говорится в комментарии «Правого сектора».

В видеоролике видно, как представители этой организации пришли в кабинет главного врача, обвинили его в периодической выплате материальной помощи своему сыну, а также в начислении премии своей жене, которая работает заведующим акушерским отделением больницы.

Затем заставили его написать заявление на увольнение, после чего вывели на улицу и затолкали в мусорный контейнер.

Источник: youtube.com

Справка УНИАН. В начале сентября активисты Одесской региональной организации «Правого сектора» затолкали в мусорный бак чиновника Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере работоспособности, который подозревается в получении взятки на сумму более 500 тыс. грн.

После этого случая в Киеве и регионах было еще несколько случаев, когда в мусорные контейнеры заталкивали политиков и чиновников, которые, по мнению общественности, подлежат люстрации.

В частности, 18 сентября представители «Правого сектора» заставили написать заявление об увольнении начальника отдела кадров Тернопольской райгосадминистрации Виталия Федака, который, по их данным, на своих страницах в социальных сетях активно поддерживал и распространял сепаратистские, антиукраинские лозунги и символику, был участником антимайдана, после чего вывели его на улицу и затолкали в контейнер для мусора.