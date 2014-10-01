Гуманитарный штаб обеспечивает жителей Донецкой области инсулином
За прошедшую неделю 58 жителей Донецкой области, которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом, получили месячную дозу препаратов инсулина от Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова
В частности, в Донецке - 35 человек, в Мариуполе - 12 человек, в Краматорске - 4 человека, также 7 человек из Донецкого региона.
Потребность в препаратах инсулина сформирована Штабом на основе данных Управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, главного эндокринолога Украины и эндокринологов Донецка, Краматорска и Мариуполя. Запросы на получение препаратов также поступают на «горячую линию» Гуманитарного штаба. В частности, с 15 августа по 24 сентября поступило около 60 заявок в основном из Донецка, Мариуполя и Краматорска, также из других городов и районов: Красноармейского р-на, Славянска, Волновахи, Иловайска, Новоазовска, Макеевки, Енакиево.
Централизованно Гуманитарный штаб начал выдавать инсулин с 29 сентября в трех городах Донецкой области: в Донецке, Краматорске и Мариуполе. На сегодняшний день закуплено и поставлено в Донецкий регион около 15 тыс. ампул/картриджей с препаратами инсулина на сумму около 1,4 млн. грн.