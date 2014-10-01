Гуманитарный штаб обеспечивает жителей Донецкой области инсулином

В частности, в Донецке - 35 человек, в Мариуполе - 12 человек, в Краматорске - 4 человека, также 7 человек из Донецкого региона.

Потребность в препаратах инсулина сформирована Штабом на основе данных Управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, главного эндокринолога Украины и эндокринологов Донецка, Краматорска и Мариуполя. Запросы на получение препаратов также поступают на «горячую линию» Гуманитарного штаба. В частности, с 15 августа по 24 сентября поступило около 60 заявок в основном из Донецка, Мариуполя и Краматорска, также из других городов и районов: Красноармейского р-на, Славянска, Волновахи, Иловайска, Новоазовска, Макеевки, Енакиево.

Централизованно Гуманитарный штаб начал выдавать инсулин с 29 сентября в трех городах Донецкой области: в Донецке, Краматорске и Мариуполе. На сегодняшний день закуплено и поставлено в Донецкий регион около 15 тыс. ампул/картриджей с препаратами инсулина на сумму около 1,4 млн. грн.