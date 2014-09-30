Киев недополучил медикаментов для тяжелобольных на общую сумму 130 млн. грн

Киев недополучил от Министерства здравоохранения медикаментов для тяжелобольных на общую сумму 130 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

«Из-за того, что Министерство здравоохранения своевременно не обеспечило надлежащего финансирования и проведения тендеров на закупку необходимых препаратов, Киев, как и вся Украина, оказался в критической ситуации: лекарства, которые город должен выдавать тяжелобольным гражданам, государство нам просто не предоставило. В частности, столица недополучила от государства лекарств на сумму 130 млн. грн», – сказал он.

Так, по словам заместителя председателя КГГА, Киев не получил лекарств: для детей, больных гемофилией, - на 2,9 млн. грн; для взрослых, больных гемофилией, – на 7,6 млн. грн; для больных гепатитом – на 5 млн. грн; для больных онкологическими заболеваниями – на 17,2 млн. грн; для больных онкогематологическими заболеваниями – на 12,6 млн. грн.

Кроме того, город не получил иммуносуппрессоров на сумму 2,3 млн. грн.

В то же время Радуцкий отметил, что городские власти прилагают максимальные усилия, чтобы исправить критическую ситуацию.

«Мы привлекаем спонсоров, пытаемся отыскать собственные резервы. Впрочем, из-за дефицита столичного бюджета город не может справиться с этими проблемами», – сказал Радуцкий.

Вместе с тем он уверен, что проблему можно решить в достаточно короткие сроки.

«Один из вариантов – это делегирование центральными органами власти своих полномочий в проведении тендеров органам местного самоуправления, то есть Киеву. Тогда столичный Департамент здравоохранения смог бы самостоятельно в кратчайшие сроки провести тендер на закупку необходимых препаратов и обеспечить ими тяжелобольных киевлян», – подчеркнул он.

Заместитель председателя КГГА также сообщил, что столичный Департамент здравоохранения уже подготовил и направил обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием обязать Министерство здравоохранения выполнять свои функциональные обязанности.