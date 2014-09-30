Госветфитослужба продолжает работать в Попаснянском районе Луганской области

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины исключила Попаснянский район Луганской области из списка регионов, где будет приостановлена работа территориальных органов ведомства в связи с военными действиями на востоке страны.

Соответствующий приказ №2842 от 29 сентября опубликован на сайте ведомства.

Такое решение было принято в связи с обращением управления ветмедицины Попаснянского района.

Ранее Госветфитослужба сообщила, что при наличии достаточных аргументов в приказ будут вноситься изменения, о чем дополнительно будут уведомлены все регионы.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба приостановила деятельность некоторых своих территориальных органов в Луганской и Донецкой областях, а также поручила действующим органам не допускать ввоза товаров из регионов, неподконтрольных украинской армии. В частности, была приостановлена работа в 11 регионах на востоке страны.