В Киеве проверят пищеблоки во всех учебных заведениях

Об этом по итогам межведомственного совещания сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, проинформировали УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня мы собрали совещание, чтобы разобраться с ситуацией, сложившейся в специализированной школе № 89 и оперативно отреагировать на нее. По итогам оперативной информации, предоставленной санэпидемиологической службой, было решено провести проверку в Печерском районе столицы. Мы же, одновременно, выполним выборочную проверку пищеблоков в учебных заведениях всех районов Киева», – заверила она.

Комментируя инцидент, который произошел 24 сентября в специализированной школе № 89, Старостенко отметила, что по данным СЭС, по состоянию на сегодняшний день количество детей, которые обратились за помощью к врачу, составляет уже 16. Главной же причиной заболевания острой кишечной инфекцией детей, по предварительным результатам обследования пищеблока, стала антисанитария на пищеблоке.

«Фактически, санитарно-техническое состояние пищеблока специализированной школы № 89 не отвечало санэпидемиологическим требованиям. Поэтому, как сообщил главный государственный санитарный врач Киева, по состоянию на сегодняшний день предоставление пищевых услуг в этой школе полностью прекращено. И мы эту инициативу поддержим», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, представители столичной власти считают, что вместо пищеблоков в учебных заведениях необходимо создать в Киеве 2-3 большие фабрики, которые будут готовить еду для всех детей.

В частности, как отмечал заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, предотвратить отравления в учебных заведениях можно лишь при условии неуклонного соблюдения санитарных условий.

Он считает, что решить имеющуюся проблему можно при условии привлечения аутсорсингових компаний.

«В Киеве должны быть созданы 2-3 большие фабрики, которые будут готовить еду для всех дошкольных и школьных заведений. Это будет дешевле и качественнее. Ведь на одном большом предприятии проще внедрить медицинско-санитарную службу», – сказал заместитель председателя КГГА.