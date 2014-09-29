В Черниговскую область из зоны АТО и Крыма переехали 8 семей, которые воспитывают детей-сирот

В Черниговскую область из зоны проведения антитеррористической операции и Крыма переехали 8 семей, в которых воспитываются дети-сироты.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в облгосадминистрации сообщила начальник Службы по делам детей Черниговской ОГА Людмила Зеленько.

По ее словам, все вопросы, связанные с обеспечением детей-сирот и их опекунов, решены. Дети записаны в школы и детские садики, к учебному году получили необходимые принадлежности.

"Все проблемные вопросы решены", - сказала Зеленько.

Она подчеркнула, что кроме материальной помощи такие семьи нуждаются в психологической поддержке, поэтому с ними работают психологи служб по делам детей и социальных служб для детей, семьи и молодежи.